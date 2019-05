Romanii au dat de gustul asigurarilor: De la calatorii la bilete de concert, nimic nu se pierde! #Interviu

Pretul unui bilet la un festival de renume poate fi o investitie considerabila, la fel ca si o vacanta binemeritata. Ca sa fie siguri ca totul merge ca pe roate si riscurile sunt, totusi, sub control, tinerii au inteles ca trebuie sa descopere "tainele" asigurarilor.



De fapt, un studiu desfasurat in 2018 de Entrepreneurship Academy si Eurolife arata ca Millennials ar fi dispusi sa aloce un buget mediu lunar de pana la 100 de lei pentru asigurari, daca ar intelege in detaliu beneficiile acestora.



Mai departe, urmatoarea generatie, Generatia Z, vine cu noi abordari pentru companiile…