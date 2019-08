Romanii au cumparat medicamente in valoare de 4,43 miliarde lei in T2/2019, in crestere cu 15,7% fata de trimestrul 2 din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a afisat un profit in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul…

- Grupul energetic austriac OMV AG si-a revizuit in usoara scadere obiectivul privind productia obtinuta in acest an, dupa ce a raportat o crestere de 44% a profitului operational ajustat in trimestrul doi din 2019, sprijinit de nivelul record al productiei, transmite Reuters potrivit Agerpres. In…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 55,15 miliarde de lei, la 30 iunie 2019, in crestere cu 26,12% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR, scrie news.ro. Dupa 5 luni, datoria externa totala a urcat la 103,526 miliarde euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 69,455 miliarde euro la 31 mai 2019 (67,1% din totalul…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 251,236 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 1,3- fata de trimestrul IV 2018 si cu 5,0- fata de trimestrul I 2018. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 200,383…

- Afacerile din sectorul producției de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 și 2017, la peste 100 de milioane de euro, iar datele preliminare din 2018 indica depașirea pragului de 120 de milioane de euro. Extinderea gamei de produse și publicitatea susținuta s-au pliat excelent pe trendul de creștere…

- Numarul de abonați la servicii TV a continuat sa creasca anul trecut, ajungandu-se la 7,64 de milioane de abonamente, in creștere cu 3% fața de anul anterior, arata datele publicate miercuri de arbitrul telecom (ANCOM). In aceeași perioada de referința, erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.Citește…