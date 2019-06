Romanii au cumparat 2.285 de autoturisme ecologice in primele 5 luni; peste 1.800 de unitati sunt hibrid

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform datelor de…

- Vechimea medie a parcului auto din Romania, in 2018, s-a situat la 15.4 ani, peste media de 11 ani a Uniunii Europene, potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Aproape jumatate dintre masinile romanilor...

- Aproape 960 de autoturisme ecologice au fost cumparate in Romania, in primul trimestru al anului, in crestere cu 45,5% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 659 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Mașinile cu motoare diesel nu mai reprezinta un punct de atracție nici pentru clienții din Romania, care urmeaza astfel exemplul celor din statele dezvoltate ale Europei. Potrivit unui raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru primele trei luni ale anului,…