Stiri pe aceeasi tema

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Românii care vor petrece Revelionul la munte au început deja sa plece, iar drumurile între stațiuni sunt foarte aglomerate. Și cei care au plecat azi spre munte se plâng de traficul aglomerat.

- Craciunul și Revelionul sunt ultimele oportunitați turistice din acest an pentru romanii care dețin vouchere de vacanța, ce expira la 31 decembrie. Aproape 140.000 de romani și-au petrecut in acest an...

- Peste 139.000 de turisti romani au cheltuit aproximativ 18 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), informeaza AGERPRES . “Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an…

