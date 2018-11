Stiri pe aceeasi tema

- La ora startului peste 200.000 de clienti au accesat aplicatia. Statistica arata ca, dupa primul minut de shopping, au fost vândute 8.200 de produse, în timp ce în secunda de vârf (6:57:13) au fost comercializate 229 de produse. De asemenea, vânzarea primului…

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- BLACK FRIDAY 2018 UPDATE: * Volume tranzactionate: 54,16 milioane – mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 38 milioane * Numar de tranzactii: 65.315 – mai mult cu 56% fata de anul trecut cand s-au inregistrat 42.000 * Top 3 tranzactii inregistrate in platforma PayU Romania: * 32,460…

- A inceput oficial revelionul amatorilor de reduceri Black Friday 2018! Romanii au luat cu asalt ofertele comercianților din primele ore, astfel in intervalul orar 00.00 - 07.00 s-au inregistrat urmatoarele date, conform PayY Romania.Volumele tranzacționate, in primele șapte ore, au fost de…

- Peste jumatate dintre romanii (51-) cu varste intre 18 si 65 de ani planuiesc sa cumpere cel putin un produs cu ocazia Black Friday, arata rezultatele unui studiu realizat de Kantar Millward Brown Romania. In acest context, datele arata un interes in crestere pentru achizitia de televizoare, frigidere,…

- Black Friday a devenit una dintre zilele in care romanii cheltuiesc sute, chiar mii de lei pentru achizitionarea de produse la reducere. Importata de la americani, "sarbatoarea" este reimprospatata an de an cu diverse oferte. Daca au fost ani in care lingourile de aur, dar si tractoarele se numarau…

