- Peste 139.000 de turisti romani au cheltuit aproximativ 18 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). "Un număr de peste 139.000 de români şi-au petrecut în acest an…

- Intrebarea „Si noi unde petrecem Revelionul anul acesta“ este deja pe buzele multor turisti. Daca unii aleg destinatii din tara, o alta categorie iubitoare de lux si opulenta deja a platit din timp zeci de mii de euro pentru destinatii precum Dubai, Maldive sau Egipt.

- Cam jumatate (48,78%) dintre romanii vor ramane acasa alaturi de familie și rude de Craciun, in timp ce aproape 12% o vor lua spre munte, conform unui studiu realizat de platforma OLX si publicat...

- Vouchere de vacanța, Revelion. Acordarea voucherelor de vacanta a scazut cu 30% cererea familiilor, in special a celor cu copii, pentru destinatiile exotice de Revelion, in favoarea celor autohtone, apreciaza reprezentantii unor tour-operatori. "Pentru acest sfarsit de an, s-a inregistrat…