Romanii au castigat peste 1 milion de euro din negocierile cu bancile

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au rezolvat amiabil problemele cu banca au obtinut anul trecut reduceri totale ale creditelor de 1,015 milioane de euro, arata datele Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).

- Clienții bancari ar putea sa apeleze la Centrul de Soluționare Alternativa a Ligiilor în domeniul Bancar (CSALB), ca urmare a efectelor Ordonanțe lacomiei 114/2018. În opinia reprezentanților CSALB, primii care ar putea trimite cereri sunt cei cu credite în euro."E posibil…

- Negocierile dintre clienti si banci realizate prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au adus anul trecut un beneficiu de 1,015 milioane de euro, reprezentand diminuarea sumelor datorate de consumatori la plata unor credite, suma de trei ori mai…

- Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar a anunțat ca a soluționat cel mai important caz din punct de vedere valoric. Este vorba despre procedura derulata in cazul creditului contractat de un bucureștean, in urma careia consumatorul a obținut un beneficiu de aproape 39.000…

- Un bucurestean a obtinut un beneficiu de aproape 39.000 de euro in urma negocierii cu banca, acesta fiind cel mai important caz din punct de vedere valoric, se arata intr-un comunicat al Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) remis marti AGERPRES. Prin…

- Fostul atacant al Centrului de Copii si Juniori al Universitatii Craiova, in prezent arbitru central in cadrul AJF Dolj, Dan Buzarnescu (foto dreapta), a caștigat turneul național de FIFA organizat la Bucharest Gaming Week, informeaza FRF. Invingatorul, impreuna cu ceilalți ...

- Educația financiara la nivelul angajaților bancii este foarte importanta pentru ca aceștia vand produsele financiare, a declarat, Alexandru Paunescu, director in cadrul Direcției Juridice la Banca Naționala a Romaniei și membru in colegiul de coordonare al Centrului de soluționare alternativa a litigiilor…

- Consumatorii care au probleme cu bancile pot apela la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). Centrul poate media: popriri asupra sumelor exceptate de la executare, situatii legate de bani alocati prin programe finantate din fonduri europene, plati eronate sau probleme…