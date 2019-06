Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala. „Romania este unul dintre cei mai puternici parteneri ai nostri in lupta impotriva infractiunilor transfrontaliere. Cu ajutorul Romaniei, am putut investiga si extrada membri ai gruparilor de crima organizata implicati in actiuni globale de fraude pe internet, iar Romania ofera o asistenta esentiala DEA in…