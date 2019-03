Românii, atacați violent la Paris. Zeci de persoane arestate. Motivul, unul incredibil Potrivit The Sun, romii au fost atacați dupa ce au aparut mai multe zvonuri in mediul online potrivit carora aceștia ar fi rapit copii. Atacatorii au fost inarmați cu bate, cuțite de bucatarie și alte arme pe care le-au improvizat. Au ajuns in taberele romilor din suburbiile capitalei franceze, și au inceput sa sara la atac, cele mai grave incidente avand loc in noaptea de luni spre marți, in zonele Clichy-sous-Bois, Bobigny si Colombes. „Au fost tintite caravanele si dubele albe folosite de comunitatile rome, mai multi indivizi fiind atacati. Atacurile au fost motivate de zvonurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun.

