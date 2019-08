Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus."Avand…

- Importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, intrucat sunt mult mai ieftine decat in varf de iarna, arata Ministerul Energiei intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. "Insistam asupra faptului ca importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, in conditiile…