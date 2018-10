Romanii ar putea plati mai mult pe caldura. Guvernul vrea sa scumpeasca incalzirea in sistem centralizat

Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea locuintei in sistem centralizat risca sa-i coste mai mult pe romani, incepand chiar din aceasta toamna. Motivul: CET-urile - adica "fabricile de agent termic" detinute de stat sau de primarii - au avut in acest an cheltuieli mai mari decat in 2017. In aceste conditii, ca sa se asigure ca…

- Doar aproximativ 200 de abonati din municipiul Vaslui vor primi caldura in sistem centralizat in sezonul 2018 – 2019, dupa ce circa 400 de beneficiari ai respectivului serviciu s-au debransat in acest an sau au fost debransati din cauza facturilor neplatite, sustin reprezentantii primariei. ‘In fiecare…

- TVA-ul pe caldura si apa calda a fost redus de la 19% la 5% si se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2019. Masura se regaseste intr-un proiect de act normativ aprobat de curand de Parlament si trimis spre promulgare presedintelui tarii. Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a prezentat pe larg legea…

- "Eu sunt convins ca Iohannis ar putea sa blocheze legea pensiilor. Sunt absolut convins. El mai stie ceva, ca noi ceea ce prezentam chiar facem si romanii simt. Au inceput sa simta si o sa simta din ce in ce mai mult, si parerea mea este ca este in stare de orice impotriva acestui Guvern, acestei…

- Schimbare URIAȘA in magazine! Romanii platesc bani in plus pentru sticle și borcane! Cum ii recuperezi? Schimbarea momentului pentru romani! Vom plati garantie pentru fiecare sticla sau borcan pe care le vom cumpara.Cați bani vor da in plus romanii și cum pot recupera sumele cheltuite? Guvernul a aprobat…

