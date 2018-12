Romanii aloca intre 300 si 350 de lei pentru cadourile de sarbatori Perioada sarbatorilor de iarna ii determina pe romani sa fie mult mai generosi decat in restul anului, asa ca aloca mai multi bani pentru cadourile comandate din florarii, in conditiile in care florile nu sunt singurele produse din cosul de cumparaturi, potrivit retelei de florarii Magnolia.



Consumatorii romani se indreapta in aceasta perioada a anului catre florile si aranjamentele florale specifice. Ei comanda cu predilectie buchete si aranjamente care contin flori rosii si albe, mai ales trandafiri.



Craciunitele sunt vedetele sezonului, in timp ce coronitele de Craciun se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

