- Dupa izbucnirea masivului scandal legat de datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, Mark Zuckerberg are pobabil una dintre cele mai proaste zile din viața lui. Cofondatorul Facebook a pierdut 6,06...

- Comisia Europeana va raspunde la tarifele pe care intentioneaza sa le aplice Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu prin introducerea unor taxe vamale pentru o serie de produse din SUA, valoarea...

- Fostul international Cristian Chivu a declarat joi ca actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, isi da seama ca pierde alegerile pentru presedintia FRF din 18 aprilie si ca foloseste “ultimele carti” in lupta cu Ionut Lupescu.Chivu l-a insotit pe candidatul la presedintia…

- Grupul spaniol Inditex, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, a raportat miercuri o crestere de 7% a profitului net anual, in pofida problemelor provocate de aprecierea monedei euro, gratie unei cresteri de doua cifre a vanzarilor online, informeaza Reuters. Inditex, companie ce deţine…

- Pe cine susține Dinamo la alegerile de la FRF. Dupa ce au anunțat inițial ca au semnat pentru sprijinirea actualului președinte, dinamoviștii, prin vocea patronului Negoița, și-au schimbat decizia, iar acum il susțin pe Ionuț Lupescu. “Este un moment important pentru viitorul fotbalului romanesc. (…).…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) estimeaza pentru anul in curs venituri totale de circa 1,087 miliarde de lei, reiese din Hotararea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 a institutiei, publicata in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, bugetul alocat…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, care prevede venituri totale de 2,5 miliarde de lei, mai mari cu 25,4% fata de cele preliminare din 2017 si un profit…

- Noile criterii impuse de Liviu Dragnea pentru alegerea vicepresedintilor PSD vor diminua influenta taberei dirijate de Gabriela Firea. Primarul Capitalei se profileaza ca o alternativa la Dragnea si tinteste statutul de candidat la alegerile prezidentiale, plan pe care liderul PSD incearca sa-l blocheze…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la emisiunea "In fața ta”, unde a vorbit despre motivele pentru care filmele romanești nu au reușit, deocamdata, sa intre in cursa, la categoria "Film Strain”, dar și despre controversele starnite de filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul…

- In 2007 datoria externa a Statelor Unite era de 8,95 trilioane de dolari, la un PIB de 14,48 de trilioane de dolari, iar din 2012, nivelul datoriei externe l-a depasit pe cel al produsului intern brut, atingand un nivel de 16,65 de trilioane de dolari raportat la un PIB de 16,15 trilioane de dolari,…

- Producatorul de petrol si gaze, Naftogaz, a anuntat ca Gazprom va trebui sa-i plateasca suma de 2,56 miliarde de dolari ca despagubire, dupa ce instanta de la Stockholm a decis in favoarea companiei ucrainene in etapa finala a unei batalii legale de patru ani.

- Incep prin a va spune ca primarul Ponoran se autointituleaza un “om de cultura”. Cat a costat bugetul local al Orasului Zlatna acest titlu, pe care si la insusit fara sa il dea nimeni? Aproape 5 miliarde de lei vechi; mai exact 488092 lei noi. Aceasta este suma cheltuita de Ponoran pentru Festivalul…

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- Actiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner si-a exprimat dezaprobarea fata de modificarile in designul aplicatiei Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocand companiei pierderi de aproximativ 1,3 miliarde de dolari din valoarea de...

- Compania irlandeza Ryanair, cel mai mare mare operator aerian low cost din Europa, a decis sa inchida hubul de pe Aeroportul Timisoara, la nici doi ani de la deschidere. Motivul este unul strict comercial.

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- Curtea de Conturi constata abateri Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile…

- Șeful statului nu va mai putea iniția referendum republican prin emiterea unui decret. Potrivit unui proiect de lege, expus spre consultari publice, doar Parlamentul iși pastreaza dreptul de a iniția orice tip de referendum, transmite IPN. Autorii proiectului mentioneaza ca, in scopul racordarii prevederilor…

- Politia egipteana l-a arestat miercuri pe medicul Abdel Moneim Aboul Fotouh, un critic al guvernului si lider al unui partid politic, impreuna cu cinci dintre adjunctii sai, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate, scrie AFP, conform agerpres.ro. Motivele arestarii lui…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum . "Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat, miercuri, ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg, preluata de...

- Anna Andronache, eleva din Targoviște care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Fata ale carei mesaje au starnit controverse pe rețelele de socializare despre sistemul de invațamant a spus ca lasa in urma o…

- Anna Andronache, eleva din Targoviste care a devenit virala pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de invatamant, spune ca a fost invinsa de sistem si ca, impreuna cu parintii ei, pleaca din Romania.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. "Nu putem sa tinem un curs artificial…

- Soția lui Kamara, Oana, a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziunhe, unde a vorbit despre boala copilului lor, Leon. Kamara și Oana sunt separati de peste 6 luni , insa cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani, Leon. Kamara a facut de curand declarații…

- Tatal lui Caroline Wozniacki a marturisit ce i-a spus fiicei lui inainte ca aceasta sa intre in teren si sa-si dispute titlul de nr. 1 mondial impotriva Simonei Halep. Barbatul s-a declarat extrem de mandru de dubla reusita a fiicei lui, insa a marturisit ca e pacat ca a trebuit sa se termine asa.

- Potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor, decalajul dintre incasari si cheltuieli, mai precis deficitul bugetar, a crescut la 24,3 miliarde de lei pe anul 2017, fata de 10,2 miliarde de lei la 11 luni pentru ca ordonatorii de credite si-au depus ordinele de plata abia in a treia decada din luna…

- De la an la an, tot mai mulți romani iși aleg pachetele turistice pentru vacanțele și concediile din vara inca de la inceputul anului. Ofertele „early booking” sunt cautate de o paleta tot mai larga de romani. Avantaj reciproc Avantajele sunt reciproce: hotelurile au garantia…

- De mult n-am mai avut senzatia pe care o am acum. Totul mi se pare blocat pe termen indefinit. Nu vad nici o iesire la indemina, nu pot aproxima ce fel de strategie ne-ar putea salva si nici cine ar putea-o initia si sustine in mod eficient, pina la un rezultat multumitor. Nu-mi mai inteleg tara, nu…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Publicația franceza Liberation dedica un articol amplu unei probleme cu care se confrunta Romania: plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, „satui de instabilitatea guvernamentala și de corupție”, fenomen despre care jurnaliștii noteaza ca „nu ingrijoreaza, deocamdata, puterea”.

- Cobotware, un start-up tehnologic din Bucuresti, a inceput colaborarea cu firma daneza Universal Robots , care a inventat robotii colaborativi (coboti) si ofera companiilor solutii de automatizare a productiei, cererea pentru astfel de tehnologii fiind in crestere datorita lipsei relative a fortei…

- Decizia de a o desemna in funcția de premier al Romanie pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga "like-urile". In plus, postarile presedintelui roman sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative.

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- Analiștii ii avertizeaza pe investitori ca Facebook poate pierde pana la 23 miliarde de dolari dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat ca vor fi facute schimbari in newsfeed-ul canalului de socializare. Anunțand ca utilizatorii vor vedea mai degraba postari ale familiei și prietenilor și mai puține postari…

- Probleme ale PSD intr-o analiza dura a lui Vasile Dancu: Dezintelectualizarea partidului, irelevanța publica a multor lideri si nevoia de reideologizare Sociologul clujean Vasile Dancu, fost ministru in guvernul Nastase si fost lider PSD Cluj, a facut o radiografie a situatiei actuale din partidul de…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- Sub conducerea lui Adolf Hitler, Germania a invadat peste 20 de tari din Europa si Africa. Motivul invaziilor a variat in functie de fiecare tara, iata doar cateva exemple dintre acestea in 11 tari pe care le-a atacat.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca spera ca noul an sa fie unul al solidaritatii intre romani, chemandu-i pe acestia sa „colaboreze pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun”.

- Eduardo Berizzo ar putea fi demis dupa-amiaza impreuna cu directorul sportiv Oscar Arias, platind pentru falimentul proiectului scump demarat in vara. S-a intors acum o saptamana pe banca Sevillei, dupa operația de prostata, dar nu a reușit sa scoata echipa din criza. Un singur punct in ultimele trei…

- Sesiune solemna a Parlamentului la 28 de ani de la evenimentele din 1989 Foto: Arhiva/ Agerpres. La Palatul Parlamentului a avut loc o sesiune solemna dedicata Revolutiei române. Reporterul RRA Iulia Gherman transmite ca seria discursurilor din plenul reunit al Parlamentului a fost deschisa…