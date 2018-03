Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, joi, printr-o ordonanta de urgenta, masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Potrivit premierului Viorica Dancila, vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale. “Astazi vom avea…

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghita.

- Directorul TVR este chemat la raport, in Parlament, pentru ca și-a permis sa sa fie de acord ca televiziunea publica sa difuzeze interviul acordat de Sebastian Ghita, de la Belgrad, in timp ce statul roman cheltuie bani, timp și energie sa aduca acasa un urmarit internațional. Directorul interimar al…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Fostul ministrul critica dur intr-un mesaj postat pe Facebook din Costa Rica felul in care s-a prezentat Sebastian Ghita in prima partea a interviului acordat lui Ion Cristoiu, afirmand ca ii e sila de astfel de practici si arata a jocuri de tipul "am poze dar nu le arat daca imi inchideti toate dosarele…

- *Din ciclul ”Nicio seara la televizor fara un vajnic infractor”, dupa ce am avut interviuri cu Elan Schwartzenberg și Sorin Ovidiu Vantu, realizate de Sorina Matei, ar fi fost discriminare pe fața sa nu-l intrebe cineva de sanatate și pe Sebastian Ghița, aflat in exil la cinci stele, tocmai la Belgrad.…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu sefa DNA Laura...

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate „intre patru ochi“ jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- "Cand o sa ma intalnesc cu prietena mea Codruta o sa o intreb daca a complotat cu acei oameni ca sa imi faca rau. Eu nu stiam daca acesti oameni o sa imi faca rau sau nu, daca o sa ma bata unii in inchisoare sau nu si am vrut sa atrag atentia ca nu mai suntem pe vremea securitatii dinainte de '60. Nu…

- TVR, televiziunea falimentara sustinuta din bani publici intra in hora penalilor si difuzeaza un interviu controversat cu noul star al luptei cu statul dupa ce a fost abonat la contracte cu statul, Sebastian Ghita. Asa se face ca patru televiziuni transmit de la ora 21.00, interviul pe care Ion Cristoiu…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad, dupa cum scrie presa sarba.

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad.

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Mogulul media Dan Voiculescu respinge informația potrivit careia el s-ar fi intalnit cu fondatorul Romania TV, Sebastian Ghița, la Belgrad. ”Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna…

- Numele omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul Antenelor, aparea în stenogramele de șantaj publicate ieri de DNA: un personaj neidentificat spunea ca Voiculescu s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Ghița ca sa puna la punct montajul

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- Afaceristul fugar Sebastian Ghița a aparut luni seara la Romania TV, postul fondat de el, pentru a spune ca puterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, este ”efemera”. Ghița s-a intrebat și „Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi?” aratand ca „Nu au scapare cei de la Parchetul General!”. „Ma intreb daca Augustin…

- Lucrurile sunt aparent clare in momentul de fața. Avem inregistrarile filmate ale deputatului Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani, declarațiile surorii lui, Andreea Cosma, notar, ale lui Sebastian Ghița, pangerea penala a lui Vlad Cosma catre Parchetul General, inregistrata in 9 februarie…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Omul de afaceri Razvan Alexe, martor in mai multe dosare de coruptie instrumentate de DNA Ploiesti, a declarat, luni, dupa ce a dat declaratii procurorilor anticoruptie, ca nu l-a denuntat pe Sebastian Ghita, insa a dat declaratii pe care le-a "romantat" la cererea procurorului Negulescu.

- IJ s-a sesizat referitor la inregistrarile cu procurorii DNA prezentate de Vlad Cosma Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, iese la rampa cu inregistrari bomba, in care dezvaluie cum procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Citeste si: Noi INREGISTRARI SOCANTE cu procurorul Negulescu:…

- Previziune soc dupa ce DNA a cerut reaudierea procurorului Negulescu, suspectat de marturie mincinoasa intr-unul din dosarele lui Sebastian Ghita. Jurnalistul Sorina Matei sustine ca proba pe care se bazau procurorii ar fi fost "un fake al lui Negulescu". De asemenea, jurnalista sustine ca Negulescu…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, este audiat in aceste momente la Parchetul General. Este vorba despre dosarul in care fugarul Sebastian Ghița a fost depistat conducand autoturismul, deși...

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la sosire.

- Fostul premier Victor Ponta este, de joi, 11 ianuarie, și cetațean al Republicii Serbia, anunța presa de la Belgrad. Absolut intamplator, in Serbia se afla, de aproape un an, și bunul sau prieten Sebastian Ghița, acuzat de mai multe fapte de corupție in Romania, țara care inca nu a reușit sa obțina…

- Cotidianul sarb Blic scrie ca Victor Ponta a primit cetatenia sarba. Fostul premier al Romaniei a declarat pentru Hotnews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vukic, si ca a primit aceasta calitate onorifica. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, potrivit publicatiei Blic…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea.