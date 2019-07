#RomanianRoads by Michelin: Honda Civic Type R se prezintă Din 1997 și pana astazi, alaturarea denumirilor Civic și Type R a dat naștere unuia dintre cele mai apreciate hot-hatch-uri de pe piața. Atat de prețuita incat a devenit un obiect de cult pentru mulți fani ai marcii și un simbol al culturii auto. Honda Civic Type R este un nume care și-a caștigat mult respect in comunitatea pasionaților de modele compacte rapide. Iar performantul model japonez nu putea lipsi din expediția noastra pe cele... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

