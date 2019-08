Stiri pe aceeasi tema

- Orange este unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din Romania, cu peste 10.7 milioane de clienți pentru serviciile mobile, fixe și de televiziune la sfarșitul anului 2018. Unul dintre motivele pentru care clienții aleg acest operator este ca rețeaua Orange a fost recunoscuta ca…

- Intr-o lume in care pentru mulți sportivitatea este asociata cu caii putere in exces, in cazul Mazda, acest atu se traduce intr-un mod complet diferit. MX-5 ramane cel mai iubit roadster din toate timpurile și, de-a lungul celor 30 de ani de viața, nu a incetat sa uimeasca publicul. In cadrul proiectului…

- Alaturi de BMW, Ford și Honda, in #RomaniaRoads by Michelin va veni și Kia, constructorul din Coreea fiind un exemplu in ceea ce privește evoluția din ultimii ani. Daca acum 15-16 ani Kia abia scotea capul pe piața europeana cu modele ca Rio, Cerato sau prima generație Sportage, astazi producatorul…

- In scurt timp vom porni in #RomanianRoads by Michelin, proiectul in care vizitam cele mai frumoase șosele din țara noastra. Iar cele șapte mașini sportive care fac parte din caravana vor avea nevoie de scurte pauze de alimentare pentru a-și umple rezervoarele cu carburanți Efix de la Rompetrol. Caracteristicile…

- E o vara fierbinte la Automarket. Dupa succesul masiv al primului tur al Romaniei cu mașini electrice, care a demonstrat ca acest tip de propulsie poate fi cat se poate de relevant și de actual, luna august va aduce un alt tur al Romaniei, de o cu totul alta natura. #RomanianRoads by Michelin va fi…

- La sfarșitul anilor '80, Europa incepea sa respire libertate. Iar curajul incepea sa se simta și in randul constructorilor auto. BMW lua decizia de a explora noi granițe ale imaginației și le permitea unor designeri germani sa dea naștere unui roadster care privea spre viitor. De altfel, de viitor se…