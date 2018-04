Stiri pe aceeasi tema

- Companiile ar trebuie sa investeasca in Romania pentru ca tara are o mare resursa neexploatata si anume companiile mici, crede Rudolf Vizental, CEO al ROCA, prima platforma de investitii si management dedicata finantarii companiilor romanesti aflate in dificultate care isi propune sa contribuie…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule primar Gheorghe Falca, suntem in anul Centenarului Marii Uniri, in orașul in care a fost gandita unirea. Este pregatit Aradul sa se ridice la inalțimea statutului de capitala politica a Marii Uniri? GHEORGHE FALCA. Sigur ca da! Rolul Aradului in Marea Unire face parte din…

- ♦ Platforma de investitii ROCA, destinata companiilor romanesti aflate in dificultate financiara, va semna o a doua tranzactie pana la finalul lunii, dupa ce la finele anului trecut a preluat 66% din S-Karp, producator roman de incaltaminte detinut de Radu Jitaru, in urma unei investitii de un milion…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 24,7 la suta dintre moldoveni ar vota pentru PSRM, pentru PAS si-ar da votul 16,3%, iar PDM ar acumula 12,4 la suta dintre voturi. Totodata, Partidul „Platforma DA" ar acumula 6,4% din sufragii, iar PCRM ar fi sustinut de 5 la suta dintre alegatori,…

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify, se lanseaza oficial si in Romania. Va fi inclusa in platforma si muzica mai multor artisti romania, care vor avea acces la date despre audienta lor. Pretul unui abonament premim este de 4,99 euro, dar exista si varianta gratuita.

- Decalajele economice intre judetele Romaniei s-au accentuat in perioada 2000 - 2014, iar intre regiunile din Europa Centrala si de Est (ECE) s-au redus, reiese dintr-un document al Consiliului de Programare Economica, publicat pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). "Intre judetele…

- Unul dintre cele mai mari site-uri despre pariuri sportive din Europa a trecut printr-un proces de rebranding pentru a se alinia tendintelor pietei de pe continent. Majoritatea tarilor din Europa fie si-au reglementat deja domeniul pariurilor online, fie sunt in proces de reglementare, lucru…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica se pot pregati si online prin meditatii pe platforma WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook.Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri nu doar…

- Raiffeisen Bank lanseaza platforma pentru startup-uri ”Factory by Raiffeisen Bank”, o fabrica de afaceri pentru antreprenori, conform unui comunicat al bancii. Pe noua platforma www.raiffeisenfactory.ro va incepe, din 20 martie, un concurs de proiecte, iar la finalul perioadei de evaluare, in 29 iunie,…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat, joi, Uniunea Europeana sa modifice politicile in domeniul imigratiei pentru a le permite cetatenilor si liderilor din Marea Britanie sa se razgandeasca si sa accepte ramanerea in Blocul comunitar, scrie mediafax.ro.

- Platforma ofera utilizatorilor o varietate mare de preparate, atat din secțiunea de gastronomie a Carrefour, cat și de la restaurantele locale, livrare gratuita și multiple metode de plata (cash, card, tichete de masa). Carrefour Romania, lider in inovație și tehnologie in retail, lanseaza, in premiera…

- „Suntem Adi si Cristi, doi antreprenori din Iasi care ne incapatanam sa credem ca se poate mai bine daca ne unim cu totii fortele. Sunt multi ani de cand ne implicam voluntar, individual sau in echipa, in diferite proiecte ale ONG-urilor sau ale initiativelor locale, in speranta ca vom face viata mai…

- In ultimii ani Google s-a concentrat pe imbunatatirea vitezei si accesarii site-urilor pe mobile venind in sprjinul marketerilor si proprietarilor de site-uri. Gigantul american a anuntat luni la Mobile World Congress din Barcelona lansarea a doua noi instrumente: Mobile Scorecard si Impact Calculator.

- Centrul de diagnostic si tratament Provita lanseaza platforma www.health360.ro, o platforma dedicata exclusiv pacientilor, cu informatii avizate de o echipa multidisciplinara de medici. Health360 isi propune sa acopere ariile medicale fundamentale care au ca simptom principal durerea, dar si specialitati…

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- [insert talking emoji] Intr-o conversatie este nevoie de cel putin 2 Interlocutori. Se ia primul interlocutor, The Kryptonite Sparks, care marcheaza ingenios partea lor prin noul single. Acum urmeaza partea celui de-al doilea interlocutor – publicul, care este provocat la dialog prin muzica. Make Love…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- NATO si Republica Moldova au lansat un proiect multianual de sustinere a eforturilor fortelor armate moldovene in vederea dezvoltarii si imbunatatirii capacitatilor lor in domeniul apararii cibernetice, pentru a putea face fata unor amenintari cibernetice sofisticate si

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- Site-ul despre pariuri sportive cu o ascensiune fulminanta in Europa a trecut printr-un proces de rebranding, iar noul nume al site-ului este acum Legalbet!Intelbet a devenit un nume important in Europa, dupa ce incepand cu anul 2016 compania a demarat un proces de extindere in tarile din…

- Cele 176 de magazine din reteaua Germanos vor deveni in urmatoarea perioada, in urma unui proces de rebranding, Telekom, lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca incepand deja in opt magazine, informeaza Telekom.

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Atos a fost selectata de Agenția Spațiala Europeana (ESA) pentru a opera și conduce programul Copernicus Data and Information Access Services (DIAS). Platforma DIAS, disponibila din iunie 2018, va combina date geospațiale furnizate de Copernicus, cel mai mare program de observare a Pamântului,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate anunța lansarea unei platforme de donații online, prin care orice cetațean al Republicii Moldova și deținator de card va putea sa contribuie financiar catre PAS.

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor.

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Autoritatile din Targu Jiu au alocat fondurile necesare pentru amenajarea unei parcari in zona platformei industriale de la Rostramo. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca parcarea va avea intre 150 si 200 de locuri si va fi construita in zona industriala. Parcarea va fi data in folosinta…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Administratorul de fonduri Erste Asset Management Romania a lansat platforma Romania Investeste, un instrument financiar axat pe educatia financiara necesara celor care isi doresc sa inteleaga principiile care stau in spatele economisirii si investitiilor personale. 0 0 0 0 0 0

- Echipa PIATRAONLINE a pornit in cautarea de #RockStars, oameni pasionați de design, arhitectura si proiecte de succes care sa intregeasca tabloul companiei. Sub conceptul Așeaza-te la biroul cu vedere spre viitor, https://recruiterflow.com/piatraonline/jobs , cel mai mare showroom de piatra naturala…

- Dupa aproape patru ani de proces, dosarul „Orizont“, in care fostul primar al Buzaului este judecat pentru abuz in serviciu, fiind acuzat de trecerea ilegala, din domeniul public al statului in cel privat, a terenului pe care a fost construit un cartier de vile la iesirea din municipiu, ar putea lua…

- • Trupa buzoiencelor Andreea Runceanu si Patricia Cimpoiasu a scos pe piata piesa „Perfect” Se spune ca dragostea dureaza maximum trei ani. Si totusi, care este formula pentru o dragoste adevarata? O regasiti sigur in noul clip, in povestea muzicala semnata Amadeus, trupa din care fac parte si buzoiencele…

- Din februarie 2016 de cand au la dispozitie platforma ODR prin care pot depune reclamatii si solicita solutionarea problemelor legate de comertul online, peste 1200 de romani au incercat sa isi solutioneze diferendele cu magazinele online de la care au achizitionat produse sau servicii, iar in total,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua noi avertizari. Prima este valabila in intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova,…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul...

- In zilele de 14 si 15 ianuarie, au loc la Botosani si Ipotesti ample manifestari legate de memoria poetului Mihai Eminescu. Intre acestea amintim: Decernarea PREMIUL NATIONAL DE POEZIE "MIHAI EMINESCU",...

- Lansat la inceputul acestui an noul site www.fngcimm.ro reprezinta unul din elementele cheie din strategia de repozitionare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii ca sprijin pragmatic pentru mediul antreprenorial din Romania.Cu un design modern si perfo...

- Acer Swift 7 este adresat profesionistilor care doresc portabilitate si acces neintrerupt la internet prin 4G LTE, ajutand la cresterea productivitatii in activitatile de zi cu zi, scrie go4it.ro.

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters, potrivit Libertatea.

- Parlamentul European a lansat un nou portal multimedia, o platforma unica de materiale audio-video. Portalul multimedia va inlocui pagina de internet cu resurse AV. Noua platforma, disponibila la adresa https://multimedia.europarl.europa.eu , va cuprinde știri in format video, inregistrari audio, reluari…

- CALCULATOR SALARII 2018. Contributiile sociale vor ramane CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmand sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar insemna pentru…