- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns, marti, la un acord provizoriu cu privire la o serie de masuri temporare si limitate menite sa asigure conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si de pasageri, pentru a atenua cele mai grave perturbari…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- Uniunea Europeana introduce o serie de masuri temporare si limitate pentru a asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si a transportului rutier de pasageri pentru a atenua cele mai grave perturbari in cazul in care Regatul Unit paraseste UE fara un acord negociat informeaza…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca pe 6 si 7 februarie va face o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la o conferinta pe tema luptei impotriva antisemitismului si va prezenta, la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ministrul de interne, Carmen Dan, au fost audiati in comisia pentru Libertati Civile a Parlamentului European. Cei doi si-au prezentat prioritatile pe timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, preciza in fata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, ca primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene, iar printre probleme sunt migrația și Brexit. Iohannis a sustinut, pentru prima data dupa mult timp,…

- Romania preia de marti presedintia Consiliului UE, pentru o perioada de sase luni, iar momentul este marcat luni seara pe cladirea Guvernului cu proiectii simbolice. Pana la ora 3 dimineata, pe fatada Palatului Victoria sunt proiectate steagurile Romaniei și Uniunii Europene, precum și logo-ul oficial…