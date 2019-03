Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Candidatul pentru functia de procur-sef european nu are nevoie de sustinerea guvernului tarii din care provine, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in timp ce comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a spus ca procesul de selectie pentru aceasta functie trebuie sa fie "corect si fara incercari de discreditare". "In aceasta perioada, se afla in plina procedura de desfasurare desemnarea procurorului sef al Parchetului European. La nivelul Consiliului de astazi nu am avut pe agenda si nici nu aveam cum sa avem pe agenda…