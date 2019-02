Stiri pe aceeasi tema

- „Este foarte delicat si nu inteleg pozitia presedintelui de a nu numi nici la ora actuala doi ministri in conditiile in care avem presedintia UE. Avem foarte multe lucruri de facut, pe perioada presedintiei noastre se vor intampla doua lucruri foarte importante: Brexitul, care nu stim nici la ora…

- "In perioada 6 -7 februarie ma voi afla la Bruxelles intr-o vizita de lucru, unde voi participa la unul dintre primele evenimente organizate de Romania in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului UE, in cooperare cu Parlamentul European. Este vorba despre conferinta cu titlul 'Lupta…

- Filosoful Mihai Sora afirma, dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii Tudorel Toader, Carmen Dan, Petre Daea au fost prezenti in Parlamentul European pentru a prezenta prioritatile presedintiei romane a Consiliului UE, ca a plans” vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles”,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezida marti prima sedinta a Consiliului pentru afaceri europene si financiare (ECOFIN), informeaza ministerul de resort. Seful MFP se afla la Bruxelles, in perioada 21-22 ianuarie 2019, pentru o serie de reuniuni si intalniri bilaterale in contextul…

- In perioada 21-22 ianuarie 2019, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se va afla la Bruxelles, pentru o serie de reuniuni și intalniri bilaterale in contextul exercitarii Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE), pentru o perioada de șase luni, conform unui comunicat de…

- "Noi nu avem incredere ca veti face ceva din ce ati promis astazi aici si nici nu avem speranta ca sunteti pregatiti pentru aceasta provocare in urmatoarele sase luni. Tot ce ati facut pana acum ne duce spre aceasta concluzie. Acest grup care conduce astazi Romania de doi ani s-a comportat si se…

- Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, Programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Premierul a spus ca Romania a ales un motto in jurul cauia a construit 4 piloni pe care se va fundamenta președinția romaneasca.”Vrem o Europa unita, mai…

- 450 de tineri de 18 ani din Romania au ocazia sa calatoreasca, gratuit, cu trenul, in Uniunea Europeana, incepand de anul viitor, prin programul "DiscoverEU", aflat la a doua editie. Inscrierile in program incep astazi, potrivit unui comunicat de presa remis joi Ziare.com. "Peste…