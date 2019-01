Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, ca anumite institutii din Romania isi pastreaza metodele invechite, de aceea trebuie aratate si mai mult aspectele care deranjeaza referitor la acestea.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va avea vineri, 11 ianuarie 2019, ora 11.00, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, informeaza Biroul de Presa al Senatului Romaniei. Presedintele Comisiei Europene si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti in perioada…

- Jean-Claude Juncker vine in Romania cu prilejul inceperii oficiale a presedintiei romane a Consiliului UE. El va fi in țara noastra astazi și maine. Are pe agenda intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Președintele PSD va fi inlocuit de Florin Iordache.…

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane.Pe 10 ianuarie "ceremonia de deschidere a…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane, lansat oficial vineri. Pe 10 ianuarie "ceremonia de…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane, lansat oficial vineri. Pe 10 ianuarie "ceremonia de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a primit o delegație din partea Comisiei Europene condusa de Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, și de Clara Martinez-Alberola, șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, care s-au aflat la București intr-o vizita de lucru,…