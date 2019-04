Romania gazduieste, vineri, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor care gestioneaza fondurile europene in Uniunea Europeana (UE), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul reuneste la Bucuresti ministrii din statele membre ale UE si va fi prezidat de catre ministrul roman al Fondurilor Europene, Rovana Plumb. De asemenea, la reuniune vor participa: comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ministri responsabili cu Politica de Coeziune in statele membre UE, reprezentanti ai Comitetului Regiunilor, Comitetului…