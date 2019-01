Stiri pe aceeasi tema

- Programul premierului Viorica Dancila de joi, 10 ianuarie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Intrevedere cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Republicii Franceze, Nathalie Loiseau (11,00 - Palatul Victoria) - Participare la ceremonia de deschidere a Presedintiei…

- Viorica Dancila: Ministrii sunt pregatiti sa gestioneze problemele europene Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si întreaga sa echipa de comisari vin mâine la Bucuresti pentru a marca oficial începerea perioadei de…

- Subiecte pe agenda sedintei de guvern Ședinta de guvern are pe ordinea de zi si un memorandum privind evaluarea actiunilor întreprinse pentru îndeplinirea programului de guvernare. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Petruta Obrejan, care se afla la Palatul Victoria.…

- UPDATE: Cristian Dide a sustinut ca a avut o intalnire cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. "Cum v-au informat si colegii, intentionam ca maine seara cand este investita Romania pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, sa organizam un miting de sustinere. Cum a decis ICCJ,…

- „Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti in perioada 10 – 11 ianuarie pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane”, a anuntat Comisia Europeana intr-un comunicat citat de News.ro. Joi, 10 ianuarie, presedintele Juncker va tine…

- "Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti in perioada 10 – 11 ianuarie pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane”, a anuntat Comisia Europeana. Joi, 10 ianuarie, presedintele Juncker va tine un discurs cu aceasta ocazie,…

- Grupurile #Rezist anunta o noua mare manifestatie in Bucuresti, de aceasta data de sustinere a valorilor europene in fata abuzurilor PSD-ALDE, cu ocazia venirii la Bucuresti a tuturor liderilor importanti ai Uniunii Europene. Mitingul va avea loc pe 10 ianuarie in Piata George Ebescu, langa Ateneu.…

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, arata site-ul www.romania2019.eu, dedicat presedintiei romane, lansat oficial vineri. Pe 10 ianuarie "ceremonia de…