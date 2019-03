Stiri pe aceeasi tema

- Decathlon a lansat o campanie de rechemare a unui tip de costume de baie Adidas, dupa ce producatorul a constatat ca parți din acesta se pot desrpinde și cauza vatamari. Campanie de rechemare in legatura cu care a fost notificata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor vizeaza costummele…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului Timis a dispus suspendarea activitatii unei firme de catering din Timisoara, dupa un control care a avut loc marti. Firma respectiva livra mancarea gatita in conditii neigienice la un spital de oncologie, unor gradinite, dar si unor oficiali europeni…

- Ministerul Economiei anunta ca si-a depasit obiectivele asumate in fata Colegiului Comisarilor UE in ceea ce priveste numarul de dosare inchise in cadrul PRES RO. Astfel, la mai putin de doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Ministerul Economiei a finalizat opt dosare…

- Un acord privind propunerea de Regulament referitor la supravegherea pietei si conformitatea produselor a fost obtinut, vineri, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Comitetul Reprezentantilor Permanenti din cadrul Consiliului aproband acordul provizoriu…

- Conform unei propuneri de modificare a legislatiei privind veniturile obtinute sub forma de bacsis, acestea ar urma sa fie evidențiate separat in bonul fiscal, fara a se supune cotei TVA. Propunerea spune ca veniturile din bacsis ar trebui considerate venituri din alte surse si impozitate la sursa prin…

- Pentru a-i demasca pe comercianți, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) introduce un procedeu nou in Romania, numit „mistery shopping”, care ii va permite sa cumpere produse sub o identitate falsa. "Personalul cu atribuții de control din cadrul Autoritatea, poate sa…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, a declarat ca e convins ca Romania va avea o presedintie a Consiliului UE de succes si ca va putea sa mentina solidaritatea Uniunii, precum si continuarea proiectelor in desfasurare.

- Romania a preluat oficial Presedintia Consiliului Uniunii Europene incepand cu 1 ianuarie. Acest exercitiu presupune capacitatea de a genera consens pe principalele teme europene, stimuland dialogul intre statele membre la nivelul formatelor de lucru existente in cadrul Consiliului UE, dar si prin negocierile…