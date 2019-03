Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele Membre UE”. Reuniunea organizata in contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene este dedicata dezbaterii…

- Evenimentul are loc la București in contextul deținerii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene. Dupa conferința pe teme rezistenței la antibiotice care a avut loc la inceputul acestei luni, Romania este zilele acestea gazda unui nou eveniment de anvergura internaționala in domeniul…

- Reinnoirea generațiilor in agricultura, o tema prioritara in contextul negocierilor Politicii Agricole Comune (PAC) post 2020 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele…

- Prin lipsa etichetelor sau etichetare incompleta Reprezentanți imputerniciți din cadrul MADR și Autoritații Naționale Fitosanitare (ANF) desfașoara acțiuni de control mixt incepand cu data de 25.02.2019, in depozite en-gross de legume-fructe din județul Ilfov și București. Au fost verificate 19 unitați…

- Petre Daea: „Romania se numara printre țarile membre ale UE in care fermele familiale joaca un rol important in securitatea alimentara, dezvoltarea economica și rurala” Conferința privind viitorul fermelor familiale in perspectiva lansarii “Deceniului ONU privind Fermele Familiale (2019-2028)”, eveniment…

- La invitația COPA și COGECA, Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a participat in data de 14 februarie 2019, la Praesidia, intalnire ce reunește conducerea asociației, pentru un schimb de opinii privind obiectivele președinției romane in domeniul…

- Ministrii justitiei si cei ai afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene, trei comisari europeni si presedinti ai unor comisii din Parlamentul European vin de astazi la Bucuresti. Este o reuniune informala, desfasurata in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului…

- Prioritatile incluse in programul de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul UE au constituit tema Reuniunii informale a directorilor generali pentru afaceri europene care a avut loc la Bucuresti luni si marti. Potrivit unui comunicat al MAE, Reuniunea organizata de Presedintia romana a Consiliului…