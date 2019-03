Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 52-a reuniune a Comisiei Parlamentare Mixte a Spatiului Economic European a avut loc miercuri, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, iar Presedintia Romana la Consiliul UE, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului Spatiului Economic European (SEE), a fost reprezentata…

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…

- Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru pozitia care urmeaza sa fie adoptata de Uniune in cadrul Comitetului mixt al Spatiului Economic European (SEE), in privinta modificarii unor anexe la Acordul privind SEE, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- "In ședința CSAT din data de 19 decembrie 2018, au fost avizate propunerile de buget pentru anul 2019 ale instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale. Aceste informații au fost facute publice la finalul ședinței. Drept urmare, afirmațiile potrivit carora proiectul de buget…

- Antreprenorii au inscris peste 14.000 de planuri de afaceri, pana miercuri, in aplicatia Start-Up Nation 2018, au declarat surse din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Aplicatia este deschisa din 27 decembrie 2018 si se va inchide in 12 februarie, la ora 20. Alocatia…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 intarzie din cauza avizului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), insa mediul de afaceri din Romania nu este afectat, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Radu Stefan Oprea, intr-o conferinta de presa.…

- Aplicatia va ramâne deschisa timp de 30 de zile lucratoare. Alocatia financiara nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului, conform Ministerului pentru Mediul…