Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, se va afla in vizita la Bucuresti intre 9 si 11 ianuarie si va vorbi cu oficiali din tara noastra despre summitul de la Sibiu si despre sustinerea pe care Franta o acorda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. "Nathalie Loiseau,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj romanilor in pragul noului an, in care a prezentat realizarile Guvernului pe care il conduce si ale PSD-ALDE. Ea a spus ca mai sunt multe de facut si ca programul de guvernare va fi respectat. Prim-ministrul a vorbit si despre sefia Consiliului UE, afirmand…

- Premierul Viorica Dancila discuta la Guvern cu liderii USR pe tema ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale. Tudorel Toader a fost si el przent la intalnire. Liderul USR, Dan Barna, a precizat ca i-a spus sefului Guvernului ca o eventuala ordonanta ar decredibiliza Romania in UE si…

- Premierul Viorica Dancila va avea, miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, potrivit unui anunț al Executivului, conform Mediafax.Intalnirea are loc…

- UPDATE: Victor Negrescu a declarat pentru Agerpres ca isi rezerva dreptul sa isi exprime punctele de vedere in cadrul Guvernului si al Partidului Social Democrat, din a carui conducere face parte. „Din respect pentru colegii mei si pentru responsabilitatile pe care le am atat la nivel european, cat…

- Premierul Viorica Dancila si vicepremierul Viorel Stefan au avut vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Grupului Liberty House condusa de presedintele Grupului, Sanjeev Gupta, precum si cu reprezentii Arcelor Mittal Galati. Cu acest prilej, premierul Viorica Dancila, a salutat preluarea…

- "Premierul Viorica Dancila a apreciat modul in care romanii care invata si muncesc in Canada, oameni onesti si implicati, care vin cu cele mai bune ganduri, s-au integrat in aceasta tara. De asemenea, seful Executivului a subliniat ca este importanta o colaborare bilaterala cat mai stransa, iar cooperarea…

- Premierul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedinte si prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru dezvoltarea relatiei bilaterale. Dancila efectueaza…