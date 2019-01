Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, în vederea prezentarii prioritatilor presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a efectuat miercuri o vizita de lucru la Bruxelles, in contextul pregatirii preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE la 1 ianuarie 2019, el avand intalniri cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, care se afla marti si miercuri intr-o vizita de lucru la Bruxelles, are programate intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor si cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom-Mikkelsen, informeaza Guvernul,…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit marti, 13 noiembrie 2018, la Palatul Victoria, pe Luca Jahier, presedintele Comitetului Economic si Social European CESE . Intrevederea este inscrisa in calendarul dens de dialog al Guvernului Romaniei cu partenerii europeni, state membre sau institutii…