Asasinul poliţistului a fost prins

Ionel Lepa, cel care l-a împuşcat mortal pe Cristian Amariei, a fost prins, la Remetea Mare.Bărbatul a fost luat prins surprindere de oamenii legii care The post Asasinul poliţistului a fost prins appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]