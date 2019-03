Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni, 18 martie 2019, lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) de la Bruxelles, al doilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres. In…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni, 18 martie 2019, lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) de la Bruxelles, al doilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. In cadrul Consiliului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce luni, 18 martie 2019, lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) de la Bruxelles, al doilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres. In…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, va prezinda al doilea Consiliu Agrifish (Agricultura si Pescuit) la Bruxelles, luni, 18 martie, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) potrivt mediafaxIn cadrul Consiliului, vor avea loc informari cu privire la…

- Ministrul Agriculturii a anuntat ca va merge la Bruxelles in zilele urmatoare sa ceara derogare pentru vanarea cormoranilor in Romania. La sfarsitul lunii ianuarie, ministrul roman a provocat stupoare in Comisia de Pescuit a Parlamentului European cand a afirmat ca in tara noastra cormoranii inoata…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), primul Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (UE). Potrivit unui comunicat de presa…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea, a provocat stupoare, ieri, la Bruxelles cu afirmatia referitoare la cormoranii din Romania, care inoata in piscina. Cuvintele ministrului au parut fara logica in contextul dat, al audierii in Comisia de Pescuit a Parlamentului European. Dincolo de afirmatiile…