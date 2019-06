Stiri pe aceeasi tema

- 'Am reiterat astazi necesitatea de a readuce in discutie cercetarea agricola si bioeconomia, elemente catalizatoare pentru agricultura, luand in considerare viitoarea reforma a Politicii Agricole Comune. In domeniul agriculturii, cercetarea si bioeconomia reprezinta prioritati-cheie, menite sa permita…

- 'Dupa cum vedeti sunt discutii intense in Consiliul Agriculturii despre bugetul PAC tocmai acum pe presedintia Romaniei, iar acest lucru se va decide pana la sfarsitul anului la nivelul Parlamentului European. Comisia Europeana a evidentiat importanta de a avea mai multi bani pentru fermierii mici…

- Gazda a Reuniunii Informale a miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre Ultima reuniune majora a Consiliului AGRIFISH din sezonul președinției romane a Consiliului European a reunit la București, pentru doua zile cele mai importante personaje din domeniu - oficiali ai Comisiei, miniștri,…

- Cercetarea in agricultura și bioeconomie trebuie sa marcheze viitorul Europei in acest domeniu In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, astazi, am participat la reuniunea informala a miniștrilor agriculturii din statele membre UE, intalnire care a avut…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, astazi, am participat la reuniunea informala a miniștrilor agriculturii din statele membre UE, intalnire care a avut loc in inima Transilvaniei, la Alba Iulia. Oficialii europeni prezenți la Alba Iulia au efectuat …

- Ministrii Agriculturii se intalnesc la Bucuresti sa discute despre cercetarea in agricultura, bioeconomie și implementarea inovarii. In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, oficialii europeni prezenți la București vor efectua in intervalul 2-3 iunie vizite…

- Unul dintre obiectivele cele mai importante ale Politicii Agricole Comune pentru care Romania a militat in toate structurile europene a avut castig de cauza in comisia pentru agricultura din Parlamentul European, unde, prin votul dat, s-a eliminat plafonarea obligatorie, a declarat, marti, ministrul…

