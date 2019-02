Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Comertului are in fata provocari semnificative, iar actualele tensiuni dintre partenerii de comert reprezinta un test urias pentru comunitatea comerciala internationala, a declarat joi seara, la Bucuresti, directorul general al OMC, Roberto Azevedo. "Riscurile sunt reale si vor…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, si ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, participa joi, la Bucuresti, la o sesiune de "Dialoguri cu cetatenii", pe tema situatiei negocierii si implementarii acordurilor de comert liber ale Uniunii Europene cu…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, reuniunea informala a miniștrilor Comerțului va avea loc in perioada 21 – 22 februarie 2019 la București, la Palatul Regal și la Palatul Parlamentului. Evenimentul va fi prezidat de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru…

- Azi intra in vigoare Acordul de Parteneriat Economic UE-Japonia. Noi oportunitați de afaceri pentru companiile romanești. Astazi, 1 februarie 2019, a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE-Japonia, cel mai mare acord comercial negociat de UE pana in prezent. Acesta va elimina majoritatea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, impreuna cu ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au discutat marți, 11 decembrie 2018, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre prioritațile Romaniei la Președinția…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al Statelor Unite ale Americii pentru aderarea cat mai rapida la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington dintre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan-Radu Oprea, si secretarul…

- Romania incepe ofensiva pentru indeplinirea obiectivelor europene in perioada Președinției romane a Consiliului UE, conform Mediafax.Prioritațile Uniunii Europene in domeniul Comerțului, din timpul președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, au fost discutate la București, de ministrul…

