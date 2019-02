Pentru a atinge tintele stabilite de Uniunea Europeana privind decarbonarea si pentru a raspunde unor provocari precum asigurarea securitatii energetice sau suportabilitatea costurilor pentru populatie este nevoie de toate formele de tehnologii curate, considera ministrul Energiei, Anton Anton. "Traversam un moment crucial in care avem o mare responsabilitate in fata cetatenilor nostri, fata de care trebuie sa luam decizii clare, predictibile si inteligente pentru dezvoltarea sistemului energetic european. In tot acest proces trebuie sa avem in vedere asigurarea securitatii energetice, suportabilitatea…