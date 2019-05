Stiri pe aceeasi tema

- Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a facut un apel privind prezenta la vot si a indemnat partidele politice sa isi convinga electoratul sa mearga la vot. "Nu exista democratie fara stat de drept, nu exista stat de drept fara respect pentru drepturile fundamentale",…

- Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 9 aprilie 2019, la Luxemburg, un discurs in cadrul Conferintei Aniversare de 10 ani a Parteneriatului Estic, alaturi de Jean Asselborn, ministrul luxemburghez pentru afaceri externe si europene. Ministrul roman a mentionat ca intarirea…

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a subliniat, luni, la Bruxelles, sprijinul Romaniei pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Macedonia de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, informeaza Agerpres.Citește și: Musulmanii din Marea Britanie…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, demnitarul roman a punctat cooperarea intensa, in plan bilateral, marcata de intensificarea contactelor la nivel inalt, si a aratat ca acestea sunt un factor catalizator pentru dezvoltarea cooperarii economice si sectoriale.In context,…

- Participare G. Ciamba la reuniunea informala cu statele candidate UE Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a gazduit în data de 11 martie 2019, la Bucuresti, o reuniune informala cu statele candidate la aderarea la UE, în marja reuniunii informale a ministrilor si…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, va gazdui si prezida, in perioada 11-12 martie, reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene (reuniunea informala a Consiliului Afaceri Generale), evenimentul urmand…

- Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Din totalul numarului de persoane…

- Aproximativ 825.000 de persoane au dobandit in 2017 cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene, in scadere fata de 995.000 de persoane in 2016 si 841.000 in 2015, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Din totalul numarului de persoane care au dobandit cetatenia…