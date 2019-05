Romania2019.eu/Ministrul Agriculturii va prezida al patrulea Consiliu AgriFish, la Bruxelles

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), in data de 14 mai 2019, la Bruxelles, informeaza ministerul de resort. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizeaza Pachetul de reforma a PAC post 2020, Regulamentul privind planurile strategice in domeniul PAC - schimb de opinii cu privire la noul model de performanta. "Tot in cadrul Consiliului vor avea loc informari din partea Comisiei si schimburi de opinii cu privire la urmatoarele problematici: o planeta curata pentru toti - o viziune strategica…