Ministri si secretari de stat din domeniul transporturilor din statele membre ale Uniunii Europene vor participa, in perioada 26-27 martie, la Reuniunea Informala a Ministrilor Transporturilor, organizata la Bucuresti, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Discutiile vor fi prezidate de ministrul roman al Transporturilor, Alexandru - Razvan Cuc. La reuniune vor mai fi prezenti Violeta Bulc, comisarul european pentru transport, Gratiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru si ministru al Mediului, Matthew Baldwin, director general adjunct in departamentul…