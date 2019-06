Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Balcanii de Vest ar trebui sa valorifice potentialul tinerilor, al femeilor si al somerilor pe termen lung, pentru a stimula o crestere suplimentara in viitor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii remis miercuri AGERPRES. Actualul Trio de Presedintii ale Consiliului UE…

- Semestrul european 2019 – Pachetul de primavara Comisia Europeana a prezentat pe 5 iunie recomandarile specifice fiecarei țari pentru 2019, in care definește orientarile de politica economica adresate tuturor statelor membre ale UE pentru urmatoarele 12-18 luni. De asemenea, Comisia a adresat un avertisment…

- Semestrul european 2019 – Pachetul de primavara: Comisia adreseaza un avertisment Romaniei cu privire la abaterea din 2018 Comisia Europeana prezinta astazi, 5 iunie, recomandarile specifice fiecarei țari pentru 2019, in care definește orientarile de politica economica adresate tuturor statelor membre…

- Presedintia romana a Consiliului UE organizeaza, miercuri si joi, reuniunea informala a ministrilor ocuparii fortei de munca si politicii sociale, eveniment prezidat de ministrul roman al Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. La reuniune urmeaza sa participe comisarul european pentru ocuparea fortei…

- ​Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune ca Guvernul trebuie sa depuna urgent candidatura pentru gazduirea nou-înființatei Autoritați Europene a Muncii, spunând ca are o noua oportunitate de a gazdui o instituție a Uniunii Europene dupa eșecul PSD-ALDE de a câștiga gazduirea Agenției…

- In cursul zilei de astazi, la propunerea mea și cu suportul colegilor europarlamentari ai PNL dar și din familia PPE, am reușit impunerea unei dezbateri in plenul PE, avand ca obiect incalcarile drepturilor copiilor ai caror parinți lucreaza in Austria. Prin aceasta dezbatere am reușit sa atragem…

- Romania a fost felicitata la Bruxelles de catre comisarul european pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune, Marianne Thyssen, dar si de catre mai multi ministri ai Muncii din statele membre, deoarece, in numai doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE, a reusit…

