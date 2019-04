Stiri pe aceeasi tema

- VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important 1.450 de lei pentru 1.2 milioane de romani care or sa cheltuie acești bani, și asta este cel mai important,…

- Comisarul european pentru Piata Interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, participa luni la Forumul Industriei Auto 2019 care se va desfasura la Craiova. Reuniunea, care va fi prezidata de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se inscrie in seria evenimentelor organizate…

- in ceea ce priveste numarul de dosare inchise in cadrul PRES RO La mai putin de doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, Ministerul Economiei a finalizat opt dosare dintre care sapte legislative si unul non-legislativ. Performanta este una remarcabila in conditiile in…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ care vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata si siguranta pentru locuitorii asezarilor informale din Romania, adica formatiuni rezidentiale ilegale carora le lipseste infrastructura de baza, siguranta posesiei, conditiile adecvate de locuire,…

- ”Eu in momentul acesta, la Economie, am un buget istoric. Aproximativ de 10 ori mai mare decat a fost bugetul de execuție pe anul trecut. Lucrul acesta pe mine, credeți-ma, chiar am avut o ședința de dimineața, dupa noi, amanarea bugetului ne aduce intr-o zona dezastruoasa. Din moment ce…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XIII-a editie si va avea loc in martie 2019, la Bucuresti. Anul acesta, peste 20 de filme documentare si de fictiune lansate in cinema in 2018 sunt eligibile pentru…

- Procedurile privind Practicile Comerciale Neloiale, Regulamentul privind Bauturile Spirtoase dar si dosarul cu Planurile Strategice in cadrul pachetului legislativ Politica Agricola Comuna - post 2020 au fost analizate miercuri de ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu expertii grupurilor de lucru…