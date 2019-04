Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi, 18 aprilie 2019, la ultima sesiune plenara a Parlamentului European din cadrul acestui ciclu instituțional, europarlamentarii au aprobat ințelegerea comuna negociata cu Președinția Romana la Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeana asupra Fondului European de Aparare. …

- Temerile romanilor legate de Uniunea Europeana sunt alimentate de frica de necunoscut, iar cea mai buna metoda de a scapa de aceasta intoleranta este contactul direct cu societatile din celelalte state europene, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Constituirea Centrului de Competenta in Securitate Cibernetica este un dosar la care Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene tine foarte mult, iar la sfarsitul celor sase luni de mandat imi doresc sa putem spune ca avem o evolutie semnificativa, daca nu chiar o finalizare a acestui demers,…

- Reprezentantii Presedintiei romane a Consiliului si ai Parlamentului European au ajuns, marti, la un acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cartilor de identitate ale cetatenilor UE si a documentelor de sedere eliberate acestora si membrilor familiilor care nu sunt cetateni…

- Publicația The Guardian relateaza despre incercarea Romaniei de a-și sabota propriul candidat, Laura Codruta Kovesi, pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Personajul care incearca sa impiedice alegerea fostei șefe a DNA este chiar cel care a obținut demiterea ei, adica ministrul Justiției…

- Comisia Europeana a anunțat ca rețetele electronice prescrise de medicul din țara de origine vor putea fi folosite in alt stat membru. Finlanda și Estonia au implementat deja acest sistem, iar pana in 2021 rețetele electronice vor fi disponibile in alte 22 de state membre.Serviciul electronic…

- ''Astazi este prima noastra reuniune a Consiliului ECOFIN in calitate de Presedintie romana a Consiliului Uniunii Europene. Este o perioada foarte atipica, pentru ca sunt sase luni de presedintie, dar totusi avem doar aproximativ doua luni de zile in care sa putem discuta, avansa, dezbate si decide…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…