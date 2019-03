Diversificarea surselor de finantare, investitii in inovare si capacitarea talentelor de a ramane si de a inova in Europa sunt principalele provocari la care Uniunea Europeana trebuie sa raspunda cu solutii integrate, considera ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Ministerul Comunicatiilor organizeaza, in perioada 21-22 martie, la Cluj-Napoca, sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, evenimentul Startup Europe Summit (SES 2019), care reuneste peste 850 de participanti, mai mult de 150 de entitati de business din 35 de tari. Alexandru Petrescu, ministrul…