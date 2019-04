Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, in debutul conferintei la nivel inalt privind adoptarea noii Strategii UE pentru Asia Centrala, ca tarile din aceasta regiune au trecut prin schimbari importante si noi oportunitati se afla inaintea lor.



"In lumina noii Strategii UE in ceea ce priveste Asia Centrala, care urmeaza sa fie lansata in curand, este o ocazie excelenta sa purtam azi aceste discutii. Prioritatile stabilite in Strategia UE privind conectivitatea dintre UE si Asia, din octombrie 2018, ne ofera o platforma solida. (...) Asia Centrala, ca regiune,…