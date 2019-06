Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a reafirmat angajamentul Romaniei de a contribui la indeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul de Securitate al ONU in domeniul protectiei civililor. Șeful...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a reafirmat angajamentul Romaniei de a contribui la indeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul de Securitate al ONU in domeniul protectiei civililor. Acesta a participat joi la dezbaterea deschisa din cadrul Consiliului de Securitate…

- 'Am decis de comun acord sa intensificam colaborarea atat in domeniul politico-diplomatic, cat si in noi domenii de cooperare sectoriala care sa substantieze serios relatiile noastre bilaterale. Ca o expresie a acestui angajament al nostru am semnat astazi (n.r. - miercuri) un memorandum de cooperare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea ministeriala a Parteneriatului Estic (PaE), alaturi de omologii sai din statele membre UE si din statele partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina) si a vorbit despre nevoia continuarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, in debutul conferintei la nivel inalt privind adoptarea noii Strategii UE pentru Asia Centrala, ca tarile din aceasta regiune au trecut prin schimbari importante si noi oportunitati se afla inaintea lor. "In lumina noii Strategii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE potrivit Agerpres…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care efectueaza o vizita la New York in perioada 27 martie - 2 aprilie, a avut o intalnire de lucru cu grupul statelor Comunitatii Caraibiene - CARICOM, in cadrul careia a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca Institutul "Elie Wiesel", desi are oameni dedicati in vederea realizarii Muzeului de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, are nevoie si de sprijinul autoritatilor centrale si locale. "Viitorul Muzeu de Istorie a Evreilor…