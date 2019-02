Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste, marti, incepand cu ora 13.00, in sedinta, pe ordinea de zi suplimentara urmand a fi introdusa si Ordonanta privind majorarea alocatiilor pentru copii, daca proiectul primeste toate avizele de la ministere. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat deja ca proiectul ordonantei de…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind directiva care vizeaza cresterea transparentei si predictibilitatii conditiilor de munca in UE, anunta Ministerul Muncii. Acest document introduce noi drepturi minime si reguli de informare…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pe Directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea de familie a parintilor si ingrijitorilor, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale intr-un comunicat transmis vineri…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, va fi audiat, miercuri, la Bruxelles, de membrii Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (FEMM) si cei ai Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European cu privire la politicile sociale…

- "Pentru ca este o masura care si-a dovedit eficacitatea, Guvernul a decis sa acorde vouchere atat in 2019, cat si in 2020. Datorita voucherelor, numarul de turisti din Romania a crescut simtitor. De exemplu, doar pentru luna septembrie, a crescut cu 14 procente numarul turistilor romani care au innoptat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…