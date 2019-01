Stiri pe aceeasi tema

- Peste 320 de specialisti ai M.A.I. sunt implicati in buna desfasurare a lucrarilor in timpul celor sase luni in care Romania detine Presedintia Consiliului U.E.Incepand de astazi, Romania asigura Presedintia Consiliului Uniunii Europene, context in care M.A.I. va prezida, pentru sase luni, componenta…

- Programul asumat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 este prezentat la Bruxelles de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan și are printre prioritați consolidarea securitatii interne a Uniunii, gestionarea frontierelor externe, migrația și combaterea radicalizarii…

- Prioritațile Uniunii Europene in domeniul Comerțului, din timpul președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, au fost discutate la București, de ministrul Ștefan-Radu Oprea cu Bernd Lange, președintele Comisiei de Comerț Internațional a Parlamentului European. Cei doi oficiali au trecut in…

- Județul Suceava va gazdui un eveniment european in perioada in care Romania va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Este vorba de Reuniunea directorilor generali in domeniul padurilor, care va avea loc in perioada 5 – 6 iunie 20 I 9 la Gura Humorului. In acest sens Consiliul Județean Suceava…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Romania isi propune sa aiba o Presedintie a Consiliului Uniunii Europene ‘ambitioasa, dar si realista’. ‘Romania isi propune sa aiba o Presedintie ambitioasa, dar si realista. Spun ambitioasa pentru ca ne dorim sa dam un raspuns pozitiv la provocarile…

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in profesionalismul apropiatei presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene, dar a reiterat in acelasi timp apelul presedintelui executivului european, Jean-Claude Juncker, pentru un consens politic national necesar in Romania inaintea si pe perioada…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, l-a confundat pe ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, cu premierul italian Giuseppe Conte , iar gafa diplomatica a aparut pe pagina ei de Facebook. Carmen Dan și Matteo Salvini s-au intalnit marți, 23 octombrie, la sediul MAI din țara noastra.…

- "Investitorii ne-au comunicat ca inca nu au luat o decizie privind continuarea investitiei, asteapta raspunsul nostru legislativ. (...) Noi le-am prezentat urmatoarea viziune - resursele apartin statului roman, tehnologia si expertiza apartin investitorilor, mi se pare corect sa oferim o posibilitate…