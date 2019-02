Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, reprezentantii presedintiei romane a Consiliului si ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cartilor de identitate ale cetatenilor UE si a documentelor de sedere eliberate cetatenilor UE si membrilor familiilor acestora care…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca reprezentanti romani ai Presedintiei Consiliului UE si ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal asupra unui regulament menit sa imbunatateasca functionarea retelei europene de ofiteri de legatura in materie de imigratie. Conform unui comunicat…

- Postarea PSD vine in sprijinul emiterii unei ordonante pentru recursul in anulare, astfel incat toate procesele judecate de completurile de 5 nelegal constituite sa fie rejudecate. In sustinerea sa, PSD afirma ca si Jean Claude Juncker s-a declarat un ferm aparator al drepturilor omului. "OUG…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, in plenul Parlamentului European, ca tara noastra va promova, in perioada presedintiei Consiliului UE, egalitatea de tratament la care aspira toate statele membre și toți cetațenii europeni. Sefa Executivului a criticat "tratamentul inegal fata de Romania"…

- Presedintele Comisiei de Politica Externa a Camerei Deputatilor, Rozalia Biro (UDMR), a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca mesajul principal transmis presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul intrevederii de miercuri, a fost ca Romania doreste ''o Europa puternica,…

- Comisia Europeana a publicat pe 21 noiembrie, pachetul de toamna care lanseaza Semestrul European 2019. Acesta stabilește prioritațile economice și sociale ale UE pentru anul 2019 și cuprinde Analiza Anuala a Creșterii, masuri in cadrul Pactului de stabilitate și creștere, avize pentru planuri bugetare,…

- COMUNICAT DE PRESA PRIVIND INTREVEDEREA PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, CU PRESEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN, ANTONIO TAJANI Intr-o intalnire avuta cu Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani a reafirmat sprijinul sau pentru…