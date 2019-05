Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa, este extrem de important si pentru Romania si pentru romani si este motiv de bucurie. Europa vine in Romania, Europa vine aici la summit si maine aici, din Romania, desenam viitorul UE. Pentru romani am un mesaj extrem de important: Romania conteaza, romanii conteaza! Si fiindca suntem in perioada…