Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat convingerea vineri ca exista "toate sansele" ca Romania sa detina o prima presedintie de succes a Consiliului UE, dar a subliniat totodata ca nu trebuie exportate in Europa "conflicte interne". "Cred ca presedintia romana va putea sa aiba o contributie foarte semnificativa, pentru a demonstra ca toti cei care pretind ca in Europa sunt doua blocuri, cei din Vest si cei din Est, ca exista o fragmentare interna, sa le arate ca nu au dreptate, ca Europa respira cu acesti doi plamani si ca Europa, in timpul presedintiei romane si apoi, poate…