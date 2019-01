Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene presupune ca opiniile ce privesc politica interna sa fie puse "intre paranteze", a afirmat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a marturisit ca are incredere in premierul roman in aceasta chestiune. "Am revenit in Romania (...) pentru a le spune autoritatilor romane sa incheie litigiile interne din Romania. Daca prezidezi Uniunea Europeana, trebuie sa pui intre paranteze propriile opinii, problemele de politica interna si am auzit-o pe doamna premier confirmandu-mi ca dorinta sa este puternica de a nu arunca o umbra…