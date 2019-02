Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu acuza o „criza de legitimitate in care se adanceste Comisia Europeana prin maniera de abordare a relatiilor cu Polonia si Ungaria, in privinta aplicarii art. 7 din Tratatul UE, si cu Romania in privinta perpetuarii Mecanismului de Cooperare si Verificare la 12 ani de la aderare". „Ceremonia…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.…

- Intrebat cum comenteaza raportul MCV, Dragnea a spus: "Eu sustin foarte mult ca Romania sa procedeze, sa actioneze, sa legifereze exact asa cum o face fiecare stat membru din Uniunea Europeana. Asta cred eu. Mai pe larg despre MCV si despre rezolutia din Parlamentul European maine, cel mai tarziu…

- PSD vrea sa conteste la Curtea Europeana de Justiție raportul MCV, au precizat pentru Libertatea surse parlamentare. Demersul urmeaza sa fie initiat de ministrul Justitiei, la solicitarea liderilor din partid. Social-democratii vor vorbi, in plangere, despre „incalcarea dreptului suveran al Romaniei…

- Comisia Europeana a publicat raportul MCV care vizeaza Romania și a decis ca adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate de Romania. CE a recomandat suspendarea procedurilor…

- Reactie dura a presedintelui Klaus Iohannis la adresa guvernului si a coalitiei PSD-ALDE, dupa raportul critic al MCV la adresa Romaniei: „Romania s-a intors acum 11 ani, acolo unde a fost inainte de aderarea la UE, iar Guvernul Dragnea-Dancila a sters cu buretele tot efortul depus in vederea aderarii”,…

- Viitorul Romaniei trebuie sa fie in Uniunea Europeana, dar nu in "pozitia ghiocelului", ci trebuie sa fie o Romanie demna, respectata, tratata egal cu celelalte state membre, indiferent de culoarea politica a celor care conduc vremelnic institutiile europene, susține vicepreședintele PSD Doina Pana,…

- Romania, in atentia europenilor. Parlamentul European voteaza azi Rezolutia privind statul de drept in țara noastra Este vorba despre un document redactat în urma dezbaterii din 3 octombrie, la care a luat cuvântul şi premierul Viorica Dăncilă. Potrivit textului publicat…