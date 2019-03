Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul a adoptat lista revizuita a UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale si a adaugat alte 10 jurisdictii: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite si Vanuatu, informeaza marti Ministerul Finantelor Publice (MFP), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Raportul precizeaza ca, potrivit prognozelor Comisiei Europene, deficitul public se va mari, in mare parte din cauza cresterii cheltuielilor. In prognoza din toamna anului 2018, Comisia a estimat ca deficitul va creste de la 2,9% din PIB in 2017 la 3,3% din PIB in 2018, crestere generata in principal…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) i-a facut urari Vamei din Romania, sambata, pe Facebook, cu ocazia Zilei Internaționale a Vamilor, folosind sigla Republicii Moldova, informeaza mediafax. Intr-o postare publicata sambata, in jurul orei 17:15, pe pagina de Facebook a MFP și semnata de ministrul…

- LISTA DATORINICI ANAF. Fiscul șterge anumite datorii la inceput de an 2019. LISTA DATORINICI ANAF. Potrivit avocatnet.ro, la inceput de ianuarie 2019, romanii care au vaut datorii fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in evidența Fiscului la data de 31 ianuarie 2018, au fost șterse in primele…